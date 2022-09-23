Утром члены так называемых "избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей.

Российские оккупанты с автоматами заставляют жителей Мелитополя "правильно проголосовать" на псевдореферендуме.

Как сообщил в Facebook городской голова Мелитополя Иван Федоров, с сегодняшнего дня на временно оккупированных территориях начался псевдореферендум.

"В 8:00 члены "избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей. Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в двери, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку", - написал Федоров.

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"Референдумы" на оккупированных Россией территориях

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Сегодня, 23 сентября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области уже началось "голосование" - россияне с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

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