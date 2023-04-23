Вассерман признался, что реальные цели русских по Украине совсем не "освобождение".

Российский пропагандист и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман признался, что его страна желает не просто поработить суверенное государство, но его ликвидировать.

Еще накануне полномасштабного вторжения российский президент Владимир Путин в своей речи утверждал, что в намерениях РФ нет цели оккупировать Украину, а только "освободить" украинцев от фантомных "нацистов".

"Освобождение" украинских территорий от украинцев лягло в основу всей кремлевской машины пропаганды. Под этим предлогом оккупанты уничтожают целые города на востоке Украины, убивают мирных жителей и пытают военнопленных.

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Но, признался Вассерман, реальные цели русских по Украине совсем не "освобождение".

"Только когда мы закончим ликвидацию "террористической организации Украина" и тем самым мы покажем, что не согласны мириться с террором и в других местах", - сказал Вассерман.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

Регулярно в населенных пунктах, которые были под оккупацией России, находят массовые захоронения и братские могилы с убитыми украинцами. Страна-агрессор, среди прочего, вывозит украинских детей, разлучая их с родителями. Количество незаконно депортированных в РФ детей может достигать 300 тысяч.

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