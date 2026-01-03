Во Львове на четыре дня объявили предупреждение: что будет с погодой (инфографика)

И уровень опасности объявлен и по Львовской области.

Во Львове в ближайшие дни будет очень скользко. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных явлениях объявлено и для Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 3-6 января на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

3 января погоду на Львовщине будет определять южная часть циклона с центром над Балтикой.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, слабые метели. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

По городу Львову температура днем от 1° мороза до 1° тепла.

В целом, по данным синоптиков, выходные на Львовщине ожидаются с небольшим морозом ночью и дневной температурой около 0°. Ветер будет юго-западный, умеренный. Преимущественно без осадков. На дорогах будет скользко.

Напомним, за прошлый 025 год 7 раз были перекрыты многолетние минимумы температуры воздуха во Львове.

Максимальные температуры самыми высокими были в июле, когда воздух прогревался до 31-35° тепла.

