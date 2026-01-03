США собирались ударить по Венесуэле еще на Рождество, - CBS News

Удары были отложены, в том числе, из-за неблагоприятных погодных условий.

Президент США Дональд Трамп одобрил удары по Венесуэле еще несколько дней назад. Об этом CBS News рассказали два американских чиновника.

"Президент Трамп дал американским военным зеленый свет на нанесение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до начала самой операции", - пишет издание.

При этом, по данным источников, военные чиновники обсуждали возможность проведения миссии в Рождество, но приоритет был отдан авиаударам США в Нигерии по целям ИГИЛ.

Видео дня

В дни после Рождества повилось больше потенциальных возможностей для нанесения ударов для американских военных, но операция была отложена из-за погодных условий.

Чиновники заявили, что американским военным нужны были погодные условия, максимально благоприятные для успеха миссии.

США начали операцию против Венесуэлы - что известно

Сегодня ночью в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, над городом работает ПВО, на улицы выведена военная техника. Сообщается, что обстрелу подверглись резиденция министра обороны Венесуэлы и порт в столице страны.

Белый дом официально не комментировал операцию, но, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну. При этом в правиительстве страны заявили, что "цель атаки США – захват венесуэльской нефти и полезных ископаемых".

Вас также могут заинтересовать новости: