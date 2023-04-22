Украинских детей россияне начали вывозить еще в 2014 году - со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Количество незаконно депортированных украинских детей на территорию Российской Федерации может достигать от 16 до 300 тысяч.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Европейский парламент в очередной раз обсудил вопрос возвращения украинских детей, незаконно депортированных на территорию РФ.

"Отмечалось, что сейчас их количество может достигать от 16 до 300 тысяч. Такую цифру евродепутаты объяснили тем, что вывозить наших детей россияне начали еще в 2014 году – со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что насильственная депортация снова стала возможной, потому что подобные преступления, совершенные в СССР, в свое время не были осуждены, а виновные никогда не преследовались на международном уровне.

"Впрочем, сейчас мировое сообщество учло этот факт и Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отмечают, что Комиссия ЕС уже выделила Международному уголовному суду в Гааге более 10 миллионов евро, а также идентифицировала 16 российских должностных лиц, ответственных за принудительное перемещение детей с временно оккупированных территорий.

Также отмечается, что следующим шагом совместных усилий будет конференция, организованная Еврокомиссией и Польшей, которая должна объединить международные усилия для поиска насильственно вывезенных из Украины детей.

Похищение Россией детей из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечало, что сейчас Украине известно о более 19,5 тысяч депортированных в Россию украинских детях. Это согласно данным Национального информационного бюро.

Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4 тыс. 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Ежедневно Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей.

По словам уполномоченного президента по правам ребенка Дарьи Герасимчук, несколько сотен детей, которых удалось вернуть, рассказывают о насилии со стороны захватчиков. Она отметила, что подсчет депортированных детей осложняет, в частности, то, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированную территорию Украины, которая до сих пор остается неподконтрольной. При этом она добавила, что названная врагом цифра в 744 тысячи вывезенных детей является преувеличенной.

Вас также могут заинтересовать новости: