Ближайшей ночью в Украине похолодает, - синоптик Диденко

Температура ночью будет опускаться до -2...-8 градусов, днем почти по всей стране будет -3...+3.

Ближайшей ночью в Украине похолодает, а завтра днем в большинстве областей ожидаются осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье ночью похолодает до -2...-8 градусов, днем 4 января будет -3...+3 градуса, на юге +2...+8 градусов", - спрогнозировала она.

По прогнозу, в большинстве областей в воскресенье периодически ожидается мокрый снег, снег, в южной части пройдет дождь. Только на западе ожидается погода без существенных осадков.

Видео дня

Погода в Киеве

В Киеве в течение 3-4 января будет преобладать облачная погода, говорит Наталка Диденко, но без существенных осадков. Только уже вечером в воскресенье пройдет небольшой снег.

Ветер в столице будет юго-западный, порывистый. Ночью 4 января похолодает до -6...-8, а днем будет 0...-2 градуса.

По состоянию на 3 января в Украине введен повышенный уровень метеонебезопасности. Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, почти на всей территории страны, за исключением южных регионов, на автодорогах образуется гололедица.

Также в южных, восточных областях и на Днепропетровщине ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по всей Украине объявлен І уровень опасности - желтый.

Вас также могут заинтересовать новости: