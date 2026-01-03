Удар по Харькову: количество погибших возросло, из-под завалов достали тело девушки (фото)

Вероятно, это мама 3-летнего мальчика, тело которого нашли ранее.

В Харькове всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте разрушенной российским ударом многоэтажки. Спасатели достали из-под завалов тело женщины.

В сообщении ГСЧС Харьковщины говорится, что всего из-под завалов деблокированы тела двух людей: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика.

Как добавил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по предварительной информации, это может быть мать погибшего мальчика.

Спасатели ГСЧС вместе со всеми экстренными и коммунальными службами работают на месте попадания: разбирают завалы и помогают пострадавшим.

Удар по Харькову

Вчера вечером российские оккупанты нанесли удар по центральной части города. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе. Как сообщал мэр города Игорь Терехова, на месте удара есть значительные разрушения.

Позже он сообщал, что известно о 30 раненых в результате вражеского удара по Харькову. Также было найдено тело ребенка.

А 1 января оккупанты ударили КАБами по зоопарку "Фельдман Экопарк" в Харькове. В результате атаки пострадала одна волонтерка. Также неизвестна судьба некоторых животных.

