Как оказалось, во время якобы "службы" сын Пескова гонял по Москве и нахватался штрафов за превышение скорости.

Российские журналисты выяснили детали про "тайную службу" сына Дмитрия Пескова Николая в "Вагнере". В качестве доказательства его "вагнеровской карьеры" россиянам показали скриншот из интервью наемника из Чебоксаров топ-пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву.

Как сообщает ASTRA, сын Пескова уверяет, что провел на войне в Украине полгода и даже получил за это медаль. Журналисты раскопали, что одновременно с боями на Донбассе Песков-младший гонял Москвой на своем электрокаре получал штрафы за нарушения.

22 апреля пропагандистская "КП" опубликовала интервью с сыном Пескова. Он заявил журналистам, что воевал в составе ЧВК "Вагнер" около полугода и получил медаль "За отвагу".

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"Вы знаете, когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал, на самом деле, кто я. поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу... У меня была красивая русская фамилия", – сказал Песков-младший.

В качестве доказательства своей "службы" Песков-младший показал фото "из личного архива". Впрочем, они оказались скриншотом из январского интервью, которое пропагандист Соловьев взял у "уроженца Чебоксар". В небольшом видео-интервью наемник рассказывает, что впервые попал на передовую, а до этого "работал в разных сферах".

"До этого не было боевого опыта, в армии служил. Артиллерист, базовые навыки получил, но боевой опыт только здесь. На гражданке работал в разных сферах. Решил поддержать операцию, принять участие. (Семья) поддержали, но не сразу, конечно. Немного были в шоке, волновались, но уважали мое решение и поддержали", – заявил он.

Канал "ВЧК-ОГПУ" развеял миф о "Пескове на войне", опубликовав 2 скриншота из данных камер наружного наблюдения, на которых, как утверждается, 24 июля 2022 и 6 ноября 2022 Tesla Model X, единственным владельцем которой до 28 марта 2023 года был Песков-младший, превышает скорость, гоняя в Москве.

"По словам очевидцев, это был его любимый автомобиль, за рулем он был всегда сам. С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве и даже сохранились данные о штрафах. Так, в заявленный период "службы" Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай", – пишет канал.

Канал отмечает, что Песков-младший если и был в "Вагнере", то только для пропагандистских видео и фото.

"Ни на Соледарском, ни на Бахмутском направлениях его не видели. Ни в расчетах ураганов, ни тем более по рапирам", – отметил источник из "Вагнера" в комментарии каналу.

"Агентство Новости" заметило, что Песков-младший не мог воевать с фейковым паспортом, иначе ему грозит до года лишения свободы за подделку документов.

Сын Пескова "на войне"

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отличился "сенсационным" заявлением - сын пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником. По версии Пригожина, Николай Песков якобы был артиллеристом.

Новости о карьере в "Вагнере" Николая Пескова более чем удивляют, поскольку осенью прошлого года моратники российского оппозиционера Алексея Навального позвонили ему и от имени военкома пригласили подойти на осмотр к военкомату. Впрочем, Песков-младший отказался.

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