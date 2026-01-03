Отставка главы СБУ Малюка обсуждается и, если она будет, в Кремле будут праздновать, - источник

Сейчас во властных кругах идет обсуждение возможной отставки Малюка, но окончательного решения нет.

Главу СБУ Василия Малюка могут уволить с этой должности, но его отставка негативно повлияет на обороноспособность страны.

Об этом сообщили ТСН источники во властных кругах. "Попытки снять Малюка с должности действительно есть, но сейчас ничего не решено, идет обсуждение", - детализировал источник.

Осведомленный с ситуацией источник высказал мнение, что решение об отставке Малюка вызовет много вопросов, ведь под его руководством СБУ стала более эффективной, о чем свидетельствуют результаты ее работы.

Видео дня

Напомним, на счету СБУ операция "Паутина", три подрыва Крымского моста, атаки на нефтеперерабатывающие заводы и теневой флот РФ, ликвидация врагов Украины, результаты на фронте.

"Такие уникальные спецоперации дают Украине сильные "карты" за столом переговоров", - отметило джрело.

И наоборот, по его словам, если Малюка будет освобожден, то в Кремле откупоривают шампанское.

"Увольнение Малюка - это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны, которая воюет", - сказал источник.

Врсиль Малюк: новости

Недавно глава СБУ отчитался о результатах работы в 2025 году и отметил, что главным желанием украинцев является справедливый мир.

Ранее Малюк рассказывал, что с начала 2025 года Силы обороны Украины нанесли почти 160 успешных поражений объектов нефтедобычи и нефтепереработки на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: