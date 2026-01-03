Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение: заявление МИД

МИД страны заявил, что целью США является "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране. Об этом заявили в МИД Венесуэлы. Также там призвали мобилизоваться, чтобы победить "империалистическую агрессию".

В заявлении отмечается, что "Венесуэла отвергает, отрицает и осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США".

"Этот акт является вопиющим нарушением Устава ООН, особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение к суверенитету, юридическое равенство государств и запрет применения силы. Такая агрессия угрожает международному миру и стабильности, в частности в Латинской Америке и Карибском бассейне, и серьезно подвергает опасности жизни миллионов людей", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что целью США является "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых".

"Им это не удастся. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою собственную судьбу", - заверили в МИД.

Там призвали "все социальные и политические силы в стране активировать планы мобилизации и отвергнуть это империалистическое нападение" и добавили, что президент Мадуро "подписал и приказал выполнить указ об объявлении состояния внешних беспорядков на всей территории страны, чтобы защитить права населения, полноценное функционирование республиканских институтов и немедленно перейти к вооруженной борьбе":

"Вся страна должна мобилизоваться, чтобы победить эту империалистическую агрессию".

Трамп начал операцию против Венесуэлы

Как сообщал ранее УНИАН, 3 января президент США Дональд Трамп начал операцию против Венесуэлы, в столице Каракасе гремят мощные взрывы. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявления американских чиновников рассказала, что Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. На улицах появилась венесуэльская бронетехника, она стягивается к президентскому дворцу. В сети распространяются кадры ударов по Каракасу, вероятно, ракетами Tomahawk.

