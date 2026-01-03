По всей Украине объявили І уровень опасности: что будет с погодой

Прогноз погоды в Украине на 3 января.

На сегодня, 3 января, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 января в Украине, кроме южной части, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Кроме этого, в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды по всей стране объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине ожидается переменчивая погода. Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах пройдет умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории без осадков.

"Также, обратите внимание, что на дорогах (кроме юга) гололедица, поэтому будьте внимательны и осторожны", - говорят синоптики.

Ветер сегодня будет южный, юго-западный, 5-10 м/с, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в дневные часы от 3° мороза до 2° тепла. В восточных, Днепропетровской областях в пределах 0°...+5°. В южной части страны будет теплее, +3°...+8°, в Крыму столбики термометров будут достигать +11°.

