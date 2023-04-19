Оккупанты делают все, чтобы уничтожить город.

ВСУ отбивают за сутки по несколько десятков штурмов российских оккупантов на северных и юго-западных окрестностях Бахмута и не пропускают захватчиков в сторону Часового Яра и Константиновки. Не гнушается враг применять даже газ. Но несмотря ни на что, украинские защитники уничтожают оккупантов и держат город. ТСН наведалась к воинам 24-й бригады, ведущим круглосуточные уличные бои с противником.

Сейчас до Бахмута добраться можно разве что бронированной капсулой. Горящий город журналисты видят уже с большого расстояния. Ночью оккупанты применяют, в частности, фосфор, которыми напаковывают кассетные снаряды "Градов", это удалось зафиксировать съемочной команде.

Более того, по словам военнослужащих 24-й ОМБР имени короля Даниила, всего несколько дней назад российские пилоты атаковали их позиции газом. "Была тошнота, рвота. Запах аммиака", - делится один из бойцов"Рыжик".

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Также военные опровергают слухи о якобы снарядном "голоде" оккупантов. "Они с 11:00 по 17:00 били по нашим позициям из всех видов арты", - делится другой боец бригады "Сталкер".

Вся артиллерия, которая бьет по городу, стреляет из-за пределов Бахмута, а снаряды "оседают" в стенах частных домов. "Враг просто разбирает дома, уничтожает инфраструктуру из артиллерии", - добавляют в ВСУ.

Вместе с тем самые мощные обстрелы ВС РФ происходят перед попытками оккупантов штурмовать - враг целится в тылы ВСУ по линиям обеспечения. А линия огня теперь проходит по городским улицам.

Война новости - что происходит на фронте

Россияне снова наступали на Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Однако самые ожесточенные бои до сих пор продолжаются в Марьинке и Бахмуте.

По мнению Института изучения войны, террористы, вероятно, захватили три городских квартала Бахмута, однако пока не совсем понятно, что это за кварталы. Кроме того, продолжаются бои в районе железнодорожной станции в Центральном Бахмуте.

Однако, констатировал эксперт Олег Жданов, наступательный ресурс у захватчиков исчерпывается: интенсивность боев ВС РФ может поддерживать только в Бахмуте. "(Россияне) очень боятся: как только они остановятся - мы перейдем в контрнаступление. И вот тогда для них будет очень большая проблема", - высказался Жданов.

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