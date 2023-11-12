Отмечается, что Россия теперь осуществляет более прямой контроль над деятельностью и бывшим персоналом ЧВК "Вагнер".

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина его наемники "распорошились" по разным российским военным формированиям. В британской разведке рассказали о судьбе "вагнеровцев" в России.

Так, по состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы частной военной компании "Группа Вагнера", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активную вербовку. В разведке отмечают, что єто подразделение ЧВК "Вагнер" скорее всего, возглавляет сын Пригожина Павел.

"Другие группы боевиков "Вагнера", скорее всего, присоединились к другой российской ЧВК "Редут", общая численность которой, по данным расследования Радио "Свободная Европа", сейчас насчитывает 7000 человек", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, медики "вагнеровцев" присоединились к чеченскому спецназу "Ахмат" Рамзана Кадырова. Как отмечал лидер Чечни, по состоянию на 25 октября к "Ахмату" уже присоединились 170 бывших вагнеровцев.

"Российское государство теперь осуществляет более прямой контроль над деятельностью и бывшим персоналом группы "Вагнера" после мятежа в июле 2023 года и последующей смерти руководства ЧВК "Вагнер" в августе 2023 года", - отмечают в британской разведке.

Что происходит с наемниками ЧВК "Вагнер"

В сентябре Минобороны Великоритании заявило, что наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Украину в составе других частей российских войск.

Также сообщалось, что часть ЧВК "Вагнер" вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын Евгения Пригожина Павел.

В Центре национального сопротивления сообщили, что бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перебросили под Скадовск в Херсонской области, для них там обустроен лагерь. При этом бывшие наемники не обеспечены транспортом и даже средствами индивидуальной защиты.

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