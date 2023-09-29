Члены террористической группировки концентрируются вокруг Бахмута Донецкой области, так как хорошо знакомы с этой местностью.

Боевики, ранее связанные с ЧВК "Вагнер", начали передислоцироваться в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами для участия в боевых действиях в составе различных российских подразделений.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку. Отмечается, что точный статус передислоцированного личного состава неясен.

"Вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных сил минобороны России и другие ЧВК", - отмечают в разведке Британии.

Отмечается, что боевики ЧВК "Вагнер" вышли из боевых действий в Украине к началу июня 2023 года, перед неудавшимся мятежом 24 июня и последующей гибелью главаря этой организации Евгения Пригожина и других высокопоставленных лидеров в авиакатастрофе 23 августа.

В британской разведке добавляют, что силы "вагнеровцев" концентрируются вокруг Бахмута Донецкой области.

"Их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной тактикой украинцев, поскольку прошлой зимой они сражались на той же территории", - говорится в сообщении.

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях CNN сообщило, что наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись в Бахмут после быстрой смены командиров. Присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.

Напомним, что "вагнеровцы" вышли из боевых действий против Украины в конце весны. Тогдашний лидер российской террористической группировки Евгений Пригожин объявил о якобы "взятии" Бахмута под полный контроль и передаче города регулярной российской армии. Затем он вывел боевиков якобы для восстановления. В июне Пригожин повел своих боевиков на Москву, однако менее чем через сутки передумал и остановил колонны в паре часов езды от российской столицы. Через два месяца после провалившегося мятежа Пригожин был ликвидирован в авиакатастрофе.

Как отметили аналитики Института изучения войны, информацию о возвращении "вагнеровцев" на фронт подтверждают как украинские, так и российские источники. Теперь боевики возвращаются в Украину, заключая контракты с Минобороны РФ. В ВСУ также подтвердили, что наемники "Вагнера" вернулись на восточный фронт. Часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается из Беларуси. Речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в боевых действиях.

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