Для них развернут лагерь возле Скадовска.

Оккупанты перебросили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" под Скадовск в Херсонской области. Как сообщает Центр национального сопротивления, там развернут лагерь, в котором и находятся наемники.

При этом, как отмечают в ЦНС, их ничем не обеспечивают, а все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых "волонтеров".

"Бывшие наемники не обеспечены транспортом и даже средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется по дальнейшему применению этих бойцов.

ЧВК "Вагнер" в Украине - что известно

В сентябре Минобороны Великоритании заявило, что наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Украину в составе других частей российских войск.

Позже аналитики Института изучения войны сообщили, что большое количество экс-боевиков частной военной кампании "Вагнера" ушли в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат" Росгвардии. По оценке аналитиков, боевики ЧВК вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.

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