Оккупанты перебросили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" под Скадовск в Херсонской области. Как сообщает Центр национального сопротивления, там развернут лагерь, в котором и находятся наемники.
При этом, как отмечают в ЦНС, их ничем не обеспечивают, а все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых "волонтеров".
"Бывшие наемники не обеспечены транспортом и даже средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется по дальнейшему применению этих бойцов.
ЧВК "Вагнер" в Украине - что известно
В сентябре Минобороны Великоритании заявило, что наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Украину в составе других частей российских войск.
Позже аналитики Института изучения войны сообщили, что большое количество экс-боевиков частной военной кампании "Вагнера" ушли в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат" Росгвардии. По оценке аналитиков, боевики ЧВК вряд ли восстановятся как эффективная военная организация.