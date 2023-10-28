Речь идет о подразделениях спецназа "Ахмат".

В спецназ чеченского подразделения Нацгвардии России "Ахмат" массово переходят бывшие наемники ЧВК "Вагнер".

Они прибывают в зону боевых действия в Украине. Об этом заявил командир "Ахмат" Апты Алаудинов в комментарии пропагандистским СМИ РФ.

По его словам, "вагнеровцы" и раньше переходили к нему в "Ахмат", но не так массово. Теперь же, все изменилось.

"Сейчас массовое пополнение из бойцов ЧВК "Вагнер". Они пошли ко мне в разные отряды. Некоторые командиры заходят и с ними же потихоньку заходят их бывшие бойцы", - заявил он.

Алаудинов также указал, что для чеченского подразделения бойцы ЧВК "Вагнер" - давно знакомые "соседи" по боевым позициям. "У нас всегда была уверенность, что наши соседи, они твердо стоят, мы за этот план никогда не беспокоились", - указал он.

Британия заявила, что ЧВК "Вагнер" прибывают в Украину

В сентябре 2023 года Минобороны Британии заявило, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" в индивидуальном порядке начали прибывать в Украину. Речь шла о небольших группах боевиков, которыми комплектуют другие части войск РФ для войны в Украине. При этом точный статус передислоцированного личного состава неясен, подчеркивала британская разведка.

Ранее информацию о "возращении вагнеровцев" в Украину также публиковал Институт изучения войны (ISW). Там отмечали, что соответствующие данные подтверждают и украинские, и российские источники.

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