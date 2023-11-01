В одном из городов РФ возобновили набор в ряды "Вагнера".

Сын ликвидированного главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Павел стал "шишкой" - возглавил эту частную военную компанию, которая теперь входит в состав Росгвардии.

Набор в ряды наемников возобновлен в Перми, говорится в Telegram-канале "ЧВК "Вагнер" Пермь". Эта информация достоверна, пишет 59.ru, ссылаясь на сведения пермского представителя этой частной военной компании.

"По его словам, сейчас ЧВК "Вагнер" вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын Евгения Пригожина Павел", - отмечается в материале.

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Евгений Пригожин и еще несколько членов "Вагнера" ликвидированы в Тверской области России 23 августа - самолет, в котором они находились, потерпел крушение. Примечательно, что до этого - в конце июня "вагнеровцы" устроили мятеж в РФ, который закончился "договорняком". Ряд экспертов называли бунт постановочным.

В конце октября СМИ узнали, что "Вагнер" переходит в подчинение Росгвардии. Журналисти выяснили, что вся структура этой ЧВК, командиры и порядок работы не изменятся.

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