Савченко вместе с другими экипажами в тот день бомбил украинские населенные пункты.

Международные OSINT-исследователи установили личность первого из девяти пилотов, которые были "ликвидированы" российской ПВО под Брянском 13 мая 2023 года, ложно принявшей их за "украинские" цели.

Как отмечает исследователь Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале "OSINT Georgia", в числе погибших - летчик Ми-8 1990-го года рождения Максим Савченко.

Гибель Савченко подтвердила его жена Олеся. OSINT-исследователи разыскали соцсети вдовы и ее "героя", поделившись ссылками в Telegram.

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Оккупант закончил Ставропольское авиационное училище в 2007 году и Воронежский авиа-инженерный институт в 2012 году.

Некоторое время служил в городе Пушкин Ленинградской области. До ликвидации числился в составе 15-й бригады АА 6-й армии ВВС. Работал борттехником-инструктором в составе ПВО на аэродроме города Остров Псковской области.

Самолетопад в Брянской области 13 мая - что известно

Днем 13 мая 2023 года в 50 км от Украины, в Брянской области России, в течение часа по очереди свалились четыре воздушных средства ВКС РФ. Известно о гибели всех 9 пилотов двух Ми-8, одного Су-34 и еще одного Су-35.

Отмечалось, что российская боевая авиация сначала бомбила украинское пограничье, а затем навсегда "приземлилась" в русской земле.

Пропагандисты утверждали, что причиной падения первого Ми-8 было возгорание двигателя. Однако фото и видео утверждают обратное: Ми-8 был подбит зенитной ракетой.

Рашистские "военкоры", охрестив 13 мая "черным днем российской авиации", сразу же начали обвинять в подбитии вертолетов и истребителей украинские силы. Но спикер ВВС Украины Юрий Игнат это опроверг: оккупантов уничтожило сама брянская ПВО.

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