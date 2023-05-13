Ни пострадавших, ни разрушений на местах падения якобы нет, убеждают местные власти.

В сети опубликовали фото обломков российского вертолета, упавшего в субботу, 13 мая, в Брянской области. По предварительной информации, всего над Брящиной загорелись две воздушные цели.

На обломках вертолета отсутствуют следы возгорания, что якобы, как утверждают пропагандисты, стало причиной падения "птички".

В то же время на опубликованных фото видно, что корпус техники поврежден ракетой-перехватчиком, которая, приблизившись к цели, взрывается и поражает ее шрапнелью.

Видео дня

Пропагандистский ТАСС подтверждает, что в Клинцах найдены обломки вертолета. Правда, безо всяких деталей.

Над Брянской областью сбиты два самолета - что известно

Сегодня днем над Клинцами Брянской области - в 50 км от Украины - упали две российские "птички" (о второй российские Telegram-каналы сообщили вскоре).

Известно, что одна из "птичек" - российский вертолет. Причиной этого инцидента, как утверждают кремлевские пропагандисты, стало возгорание двигателя.

Тогда как в сети распространяются видео, на которых четко видно, что по меньшей мере российский вертолето был подбит зенитной ракетой. Вероятно, местная ПВО перепутала российскую "птичку" с вражеской целью.

Ни пострадавших, ни разрушений на местах падения якобы нет, убеждают местные власти.

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