Россияне уже определили среди своих виноватых за "бардак" и потерю судов.

В Брянской области вчера упали 5 российских военных воздушных судов: два истребителя и три, а не два, как сообщалось ранее, вертолета.

Такую информацию озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя возможные причины падения в течение одного дня двух вражеских воздушных боевых единиц, которые шли выполнять задачи по бомбардировке украинских населенных пунктов.

"Здесь не ко мне надо обращаться. Россияне уже все прокомментировали, признали, скорбят из-за "черного дня авиации" и т.д. Что там происходило они тоже написали. Перефразирую просто. Вертолеты, ударная авиационная группа осуществляла атаку Украины с севера, из Брянской области. Они это делают ежедневно фактически, совершают удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь идет и о третьем вертолете. Поэтому пять в общем, видимо, нарвались на какие-то неприятности", - заметил Игнат.

При этом, на вопрос, Можно ли пристать к версии россиян, что в истории войны бывают такие случаи, когда свои же силы противовоздушной обороны сбивают свои же вертолеты, свои же самолеты, представитель командования Воздушных сил ВСУ ответил: "Получается так".

"Уже есть там анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот бардак, что происходит. Приятно читать такие новости от врага", - добавил Игнат.

В России падала боевая авиация - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 мая, стало известно о падение российского вертолета в РФ, в Клинцах Брянской области, что в 50 км от границы с Украиной. Чуть позже появилась информация о падении Ми-8 в этой же области. Еще позже в СМИ просочилась информация о падении российских истребителей Су-34 и Су-35. Журналисты сообщили, что сбитые "птички" входили в одну авиагруппу, которая якобы должна была ударить по Черниговской области. В РФ сообщили о девяти погибших военных.

В РФ заявили сначала, что будут рассматривать версию об украинской ДРГ, объясняя падение самолетов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя падение двух вертолетов и двух истребителей, заявил, что у России начинается контрСВО.

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