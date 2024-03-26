Российская спецслужба настаивает, что террористов якобы готовила Украина.

Директор ФСБ Александр Бортников выдал новую порцию бреда об "украинском следе" в совершении теракта в Крокус Сити Холле. По его версии, "спецслужбы Украины способствовали теракту, готовили его радикальные исламисты".

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время общения с прессой Бортников заявил, что Службу безопасности Украины следует признать террористической организацией. Вместо этого он убеждает, что информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, якобы имела общий характер, спецслужбы России якобы на нее реагировали. Бортников пообещал, что после теракта в "Крокусе" будут ответные меры.

"Заказчик теракта в "Крокусе" пока не установлен: мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов", - заявил Бортников.

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В то же время он заявил, что России якобы известно, что "Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", а теракт нужен был западным спецслужбам и Украине, "чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России".

"Информация о том, что террористов ждали на Украине, дорабатывается. Сейчас все делается для того, чтобы выявить всех участников этой бойни. И тех, что находятся на территории России и тех, кто за рубежом. Если террористы бежали, то они намеревались уйти. Я открою секрет - по ту сторону их хотели встретить как героев. Пусть эта фраза на данный момент останется такой, какой я ее сказал", - заявил Бортников.

"Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершает преступления против России", - добавил Бортников.

Несмотря на то, что Россия еще не выяснила "заказчика теракта", Бортников все же заявил, что за этим стоят США, Великобритания и Украина.

США и мир связывают события в Крокусе с ИГИЛ - главное

Трагедия в "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта - несколько человек открыли огонь, загорелся пожар. По предварительным данным РФ, количество погибших составляет 139 человек. Правитель России Владимир Путин сутки молчал, а потом в своем обращении выдал версию о том, что к трагедии причастна Украина.

Как известно, в ночь на 23 марта за террористами, которые организовали теракт, вели преследование. Россия задержала 11 человек, среди вещей некоторых обнаружили паспорта граждан Таджикистана. Как заявил лидер Украины Владимир Зеленский, Путин (вернее "ничтожество", как сказал Зеленский) день раздумывал над тем, чтобы обвинить в произошедшем Киев. Политик акцентировал, что Украина не имеет никакого отношения к теракту. Киев напомнил, что в России случаи терактов, сопровождающиеся массовой гибелью людей, уже случались при каденции Путина.

Официальная версия мира заключается в том, что трагедию, скорее всего, организовала одна из организаций ИГИЛ. Об этом писал NYT, ссылаясь на данные разведки США. Также об этом упоминала вице-президент США Камала Харрис.

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