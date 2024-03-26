На вопрос ИГИЛ или Украина - он показал на Киев.

Секретарь Совбеза безопасности РФ, имя которого многие связывают со взрывом домов и "рязанским сахаром" (терактами, которые пережила Россия в 90-х), Николай Патрушев "обелил" имя ИГИЛ.

На прямой вопрос журналистов касательного того, кто стоит за трагедией в "Крокусе", Патрушев, выбирая между исламскими террористами и Украиной, указал на Киев. Соответствующее видео публикуют росСМИ.

"Конечно, Украина", - ответил Патрушев на ролике ниже.

США и мир связывают события в Крокусе с ИГИЛ - главное

Трагедия в "Крокус Сити холл" случилась вечером 22 марта - несколько человек открыли огонь, занялся пожар. По предварительным данным РФ, количество погибших составило 139 человек. Правитель России Владимир Путин сутки молчал, а потом в своем обращении выдал версию о том, что к трагедии причастна Украина.

Как известно, в ночь на 23 марта за террористами, организовавшими теракт, велась погоня. Россия задержала 11 человек, среди вещей некоторых обнаружили паспорта граждан Таджикистана. Как заявил лидер Украины Владимир Зеленский, Путин (вернее "ничтожество", как сказал Зеленский) день раздумывал над тем, чтобы обвинить в происшествии Киев. Политик акцентировал, что Украина не имеет никакого отношения к теракту. Киев напомнил, что в России случаи терактов, сопровождающееся массовой гибелью людей, уже случались при каденции Путина.

Официальная версия мира заключается в том, что трагедию, вероятнее всего, организовала одна из ячеек ИГИЛ. Об этом писал NYT, ссылаясь на данные разведки США. Также об этом упоминала вице-президент США Камала Харрис.

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