Политик отреагировала на обращение Путина и события в РФ.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка в курсе, кто по всем признакам причастен к теракту в "Крокус Сити Холл". И это не Украина, как пытается убедить Россию ее правитель Путин.

Об этом политик заявила в интервью ABC News, прокомментировав журналистам безосновательные обвинения диктатора относительно связей террористов с Киевом. "Нет", - сказала вице-президент на предположение, что это сделала Украина.

Она признала то, что событие в "Крокусе" - большая трагедия, унесшая жизни многих людей. "Мы все должны выразить наши соболезнования семьям погибших", - сказала она.

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В то же время Харрис акцентировала, что против Украины у Путина нет никаких доказательств, тогда как у США есть основания говорить, что стрельбу в Подмосковье устроил ИГИЛ.

"Нет, нет никаких доказательств (против Украины - УНИАН), и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло", - сказала она.

Теракт в Крокусе - в ISW назвали причастных

Напомним, российский диктатор Путин вчера в рамках обращения к россиянам официально переложил ответственность за события в "Крокусе" (теракт, произошедший 22 марта) на Украину. В частности, он сказал, что Россия задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные, что те якобы пытались после теракта бежать в Украину.

Как известно, Киев официально отвергает эту версию. Украина и мир считают, что подобными обвинениями Путин стремится устроить в РФ новую волну мобилизации.

Еще в день трагедии в "Крокусе" разведка США указала, что к теракту, вероятно, причастен ИГИЛ (Исламское государство). Эту версию поддерживает американский Институт изучения войны (ISW). В своем отчете учреждение процитировало заявление информационного агентства ИГИЛ Amaq - последнее признало, что убийства устроили боевики.

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