Путин связал нападение террористов с Украиной, а также провел аналогию с преступлениями нацистов.

Российский лидер Владимир Путин спустя 20 часов после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье выступил с обращением.

Так, он заявил, что задержаны 11 человек, включая четверых, непосредственно убивавших людей в "Крокусе". При этом российский диктатор связал нападение на "Крокус Сити Холл" с Украиной.

"Они (террористы) пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", - сказал он, добавив, что спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

Видео дня

По его словам, в связи с терактом в Москве и Подмосковье, а также по всей стране введены "дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера" и заявил, что главное – не дать пособникам террористов совершить новые кровавые преступления

Путин также сравнил теракт в "Крокусе" с "преступлениями нацистов на оккупированных территориях", заявив, что "все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказани, кем бы они ни были, кто бы их не направлял".

Путин также объявил 24 марта днем общенационального траура.

По словам Путина, в связи с терактом в Москве рассчитывают на взаимодействие со всеми государствами, "которые искренне разделяют нашу боль".

Теракт в "Крокус Сити"

Согласно данным российских властей, во время стрельбы и последующего пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли по меньшей мере 115 человек. При этом количество жертв может увеличиться, ведь разбор завалов продолжается.

Власти США утверждают, что за теракт в Подмосковье несет ответственность центр террористической организации Исламского государства. Однако в России уже решили, что виновата во всем Украина.

Так, по информации росСМИ, Кремль обязал государственные и лояльные власти российские СМИ подчеркивать "украинский след" в своих публикациях о теракте в "Крокус Сити Холле".

Вас также могут заинтересовать новости: