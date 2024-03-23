Он отметил, что вместо того чтобы заниматься своими гражданами, Путин думал, как в этом обвинить Украину.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.

"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что россияне пришли в Украину и сжигают города, и Украину же пытаются обвинить. "Они пытают, насилуют наших людей - и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", - высказался глава государства.

Видео дня

Зеленский сказал, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. "И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти", - считает Зеленский.

Он убежден, что террористы всегда должны проигрывать, и поблагодарил всех, кто защищает и сражается против террора.

"И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", - подытожил Зеленский.

Теракт под Москвой: что известно

Вчера вечером неизвестные ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве, где расстреляли людей и подожгли здание. По данным властей РФ, теракт унес жизни по меньшей мере 115 человек. Кроме тех, кто погиб от пуль террористов, найдены жертвы пожара.

Несмотря на первые сведения о центральноазиатском происхождении террористов, российская пропаганда попыталась связать их с Украиной. В ГУР назвали такие заявления чушью.

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