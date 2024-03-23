Президент Владимир Зеленский отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Президент отметил, что россияне пришли в Украину и сжигают города, и Украину же пытаются обвинить. "Они пытают, насилуют наших людей - и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", - высказался глава государства.
Зеленский сказал, что тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. "И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти", - считает Зеленский.
Он убежден, что террористы всегда должны проигрывать, и поблагодарил всех, кто защищает и сражается против террора.
"И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", - подытожил Зеленский.
Теракт под Москвой: что известно
Вчера вечером неизвестные ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве, где расстреляли людей и подожгли здание. По данным властей РФ, теракт унес жизни по меньшей мере 115 человек. Кроме тех, кто погиб от пуль террористов, найдены жертвы пожара.
Несмотря на первые сведения о центральноазиатском происхождении террористов, российская пропаганда попыталась связать их с Украиной. В ГУР назвали такие заявления чушью.