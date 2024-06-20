Правозащитники заявили, что подобное может привести к началу гражданской войны в РФ.

В российском СИЗО-1 по Ростовской области массово избивают украинских пленных и заключенных-мусульман, заявил основатель проекта Gulagu net.

Сообщается, что событиям предшествовало чрезвычайное происшествие с захватом двоих надзирателей убийством шести заключенных спецназом 16 июня.

"В СИЗО-1 начались массовые обыски и по указанию генералов ФСИН и ФСБ "коллективное наказание" содержащихся в следственном изоляторе", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что общее число пострадавших от произвола, пыток и жестокости - более 100 человек, среди них в основном мусульмане-россияне и украинские пленные.

"Более 2 суток проезжающие мимо СИЗО-1 слышали крики о помощи и стоны от боли, а на горячую линию Gulagu net поступило рекордное количество обращений от сотрудников разных официальных организаций, которые рассказали, что их принуждают принимать участие в карательной спецоперации, выходящей явно за пределы их полномочий и рамки закона", - сообщили в проекте.

Указывается, что 17 июня в СИЗО завели спецназ и СОБР, которые по команде генералов начали врываться в камеры к заключенным и насильно сбривать мужчинам бороды, сопровождая все это унижениями, оскорблениями, избиением ногами и применением электрошокеров.

"У пострадавших обширные гематомы, у некоторых выбиты зубы, сломаны ребра, есть закрытые черепно-мозговые травмы, за последние 3 суток еще как минимум два человека погибли в СИЗО-1 - якобы суицид и якобы ошибка медперсонала при том, что как минимум двоим насильно вводили галоперидол и применяли методы карательной психиатрии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе обысковых мероприятий из большей части камер СИЗО забрали холодильники, ТВ и вентиляторы, при том что на улице стоит жара до +35С, а на солнечной стороне СИЗО в камерах температура поднимается до более чем +40С при неисправной вентиляции. Все это приводит к мучениям в переполненных камерах в условиях стресса и карательных акций спецназа.

В Gulagu net заявили, что подобное может привести к началу гражданской войны в России.

В России заключенные захватили сотрудников СИЗО

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в РФ заключенные СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН - начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы.

В итоге спецназ провел штурм здания и освободил заложников. Предварительно сообщалось, что был убит один из нападавших.

Вас также могут заинтересовать новости: