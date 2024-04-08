Семье пока неизвестны подробности гибели пожилого мужчины.

В РФ, в следственном изоляторе, умер россиянин Александр Демиденко, который помогал украинцам вернуться домой, но потом был задержан силовиками. Об этом сообщает "Вот Так" со ссылкой на свои источники.

"Мужчина скончался еще 5 апреля. Адвокат волонтера сообщил об этом жене и сыну погибшего спустя три дня", - сказано в публикации.

Как отмечается, с середины октября 2023 года белгородец Демиденко находился под стражей. Во время обыска у него дома якобы обнаружили гранату и два взрывателя, после чего в отношении волонтера возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

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По данным ресурса, сын Демиденко – Олег - вначале сказал, что его отец, возможно, совершил самоубийство. В частности, он назвал нахождение в СИЗО без свиданий с родными и книг "психологическим убийством".

Позднее Олег Демиденко обнародовал новый пост, в котором рассказал, что его отец жаловался на проблемы с сердцем и предположил, что волонтер мог "не выдержать ситуации". При этом семья мужчины не знает подробностей произошедшего.

По данным "Медузы", 61-летнего волонтера Демиденко из Белгородской области обвинили в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). На заседании суда подозреваемый "свою причастность к совершению преступления не оспаривал", заявив, что нашел взрывчатку, но не успел передать ее в полицию. Сын волонтера уверен, что отец "признал вину" под давлением, чтобы защитить близких от преследования.

Александр Демиденко в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину вышел на центральную площадь Белгорода с пустым белым листом. Примерно через полчаса его задержали. В машине полиции на него составили протокол о задержании за незаконную акцию и выписали предостережение от дальнейшего участия в подобных мероприятиях. Весной 2022 года Демиденко стал волонтером - помогал украинским беженцам добраться до контрольно-пропускного пункта "Колотиловка" из Белгорода. Также волонтер предлагал беженцам, которые не успевали или не смогли пройти через КПП, остановиться в его частном доме. По словам Демиденко, с мая 2022 года в его доме гостило до 900 человек, которым нужно было переночевать или имелись проблемы с документами.

17 октября Демиденко пропал на КПП "Колотиловка", где он тогда сопровождал пожилую украинку. Позднее стало известно, что мужчину задержали кадыровцы. Через три дня силовики привезли Демиденко домой и провели там обыск. Жена волонтера, которая присутствовала при этом, заметила на теле мужа множество синяков. Сотрудники СИЗО оформили следы побоев как "бытовые травмы".

Задержание в РФ людей, помогающих украинцам

Зимой 2024 года в российском городе Белгород задержали девушку-волонтера, которая помогала украинцам вернуться домой из РФ, - Надежду Россинскую задержали по статье о "Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Россинская возглавляла некоммерческую организацию, которая помогала украинцам проехать через Колотиловку (РФ) - единственный открытый пункт пропуска между Россией и Украиной.

Известно, что девушка помогала перевезти собак, эвакуированных из питомника в Мелитополе, которых из Белгородской области не выпускали российские пограничники.

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