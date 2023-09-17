Речь идет о стратегическом объекте с авиафлотом РФ в Калужской области.

Вооруженные сил Украины реализовали третий удар по стратегически важному аэропорту России Шайковке (Калужская область).

Соответствующими паническими утверждениями отметились росСМИ в воскресенье, 17 сентября. В частности, телеграм-канал Mash сообщает, что атака була "безуспешной".

В РФ говорят, что Украина применила дроны для удара по аэродрому.

Видео дня

"По нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолёты Ми-28", - говорится в сообщении.

Последняя атака на российский аэродром Шайковка

Напомним, утром 21 августа российский Mash также сообщал об атаке по аэродрому. Утверждалось, что по Шайковке отработал украинский БПЛА.

Позже факт атаки по Шайковке подтвердила разведка Украины. Событие прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он уточнил, что атака была результативной - удалось повредить минимум один самолет РФ. Также он акцентировал, что Россия скрывает реальные масштабы потерь от подобных атак.

Вас также могут заинтересовать новости: