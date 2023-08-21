В украинской разведке подтвердили атаку дрона по российскому военному аэродрому "Шайковка" в Калужской области.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что был поврежден как минимум один российский самолет. "Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – сказал он в комментарии LIGA.net.
Юсов отметил, что свои задачи выполнили некие люди "из центральной России". "Отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора", - добавил представитель разведки.
Удар по "Шайковке": что известно
Напомним, сегодня российские Telegram-каналы сообщили об атаке украинского беспилотного летательного аппарата на калужский военный аэродром.
По их данным, гражданский дрон с самодельным взрывным устройством упал на территории "Шайковки" около 08:00, его якобы "вовремя сбили". После этого на месте начался пожар.
По информации украинского активиста Сергея Стерненко, во время атаки мог быть поврежден российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.