По неподтвержденным сведениям, поврежден еще один вражеский Ту-22М3.

В РФ утверждают, что расположенный в Калужской области аэродром "Шайковка" якобы атаковал "украинский беспилотник".

"Дрон Вооруженных сил Украины" упал на территорию военного объекта в понедельник утром, 21 августа, около восьми часов утра, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, "Шайковку" атаковал гражданский беспилотник, который был с усиленной батареей и самодельным взрывным устройством.

На канале утверждается, что дрон "был вовремя сбит". В то же время говорится, что на месте падения появилась воронка, и был пожар. "Предварительно, жертв и разрушений нет", - отмечается в сообщении.

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По предварительным сведениям, в результате атаки поврежден дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, написал в Telegram активист Сергей Стерненко.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ не раз предупреждали граждан нашего государства о ракетной опасности после того, как из аэродрома "Шайковка" вылетали вражеские Ту-22М3.

Война с Россией продолжается - что нужно знать

19 августа стало известно, что в РФ дронами был атакован военный аэродром "Сольцы" (находится в Новгородской области). На этом объекте противник размещал самолеты Ту-22М3. В Минобороны РФ признали повреждение одного самолета. В сети появились сведения, что повреждения могли получить несколько ракетоносцев-бомбардировщиков.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев полагает, что поражение самолета на российском военном объекте - личное поражение российского диктатора Владимира Путина.

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