Личности мужчин до сих пор не установлены. Документов вблизи тел не нашли.

В Воронежской области РФ нашли тела двух убитых военнослужащих оккупационной армии.

Как сообщает Телеграм-канал "База", тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 6 июля в Хохольском районе области недалеко от автодороги "Воронеж — Луганск", рядом с селом Оськино. На мужчинах была одета военная форма. Рядом не было никаких документов. Неподалеку погибших был обнаружен УАЗ, так называемая "буханка", с оружием.

"Личности мужчин до сих пор не установлены. Эксперты лишь выяснили, что смерть наступила от огнестрельных ранений. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - пишет канал.

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Трэш-новости льются потоком из страны-оккупанта. Например, вчера в том же Воронеже россиянка с арбалетом забаррикадировала подъезд жилой многоэтажки. Причиной инцидента стала замена лифтов.

Перед этим в Краснодаре 81-летняя бабушка искала киллера, чтобы убить местного участкового.

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