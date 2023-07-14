Женщину возмутили коммунальщики, которые приехали заменять лифты в доме.

Россиянка с арбалетом забаррикадировала подъезд жилой многоэтажки. Причиной инцидента стала замена лифтов.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, баталии развернулись в Воронеже. Женщина угрожает арбалетом работникам, которые приехали менять лифты в многоэтажке на улице Лизюкова. Она заблокировала вход в подъезд.

Россиянка Наталья уверяет, что управляющая компания заставляет менять лифты за деньги жильцов дома. Она требует проверок, в частности прокурорской.

Видео дня

"Пока не пройдет прокурорская проверка по этому вопросу, никакая мразь в мой дом не залезет. Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты", - написала Наталья в соцсетях и вышла на улицу с оружием в руках.

Новости "русского мира"

Недавно 25-летний россиянин в Санкт-Петербурге полез целоваться к лошади, но не рассчитал силу чувства животного и лишился носа.

А несколько дней назад российская наука снова выдала невероятную "гипотезу" о том, что поедание младенцев, желательно сырых,- это хороший способ продлить жизнь.

Впоследствии стало известно, что в Краснодаре 81-летняя бабушка искала киллера, чтобы убить местного участкового.

Вас также могут заинтересовать новости: