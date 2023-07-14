Воины подразделения полковника мотивированы брать в плен русских, ведь не оставляют надежд вернуть своих побратимов, попавших в плен в окруженном Мариуполе.

Войска 36-й бригады морской пехоты были острием контрнаступления Украины и продвинулись на восемь километров в российские линии на юге Украины. Командир воинов полковник Виктор Сикоза раскрыл детали ожесточенных боев.

Как сообщает The New York Times, Сикоза командовал войсками в ожесточенной недельной борьбе за захват одной российской позиции. Впрочем, впоследствии он получил тревожные новости: русские использовали это время, чтобы построить за ней еще одно укрепление.

"Они все еще строят свою оборону. Они продолжают это делать", - сказал полковник.

Видео дня

Как пишет издание, Виктор Сикоза - лишь один из командиров, но его рассказы совпадают с официальными заявлениями Украины о прочно укрепленных позициях России. На прошлой неделе полковник руководил штурмом лесного участка, частично окруженного болотом. Русские войска окопались и заминировали единственный путь для бронетехники. Штурм должен был быть пешим. Пехота просочилась в лес и вела бой с близкого расстояния.

"Мы морские пехотинцы - мы агрессивные", - сказал Сикоза.

По его словам, рота российских военных, около 80 человек, окопалась среди деревьев. Полковник описал, как произошел решающий поворот, когда его войска захватили два бункера и траншейную линию на опушке леса, частично лишив русских возможности пополнить группу и вынудив их отступить.

Его солдаты захватывали позиции, а вместе с ними и пленных. У воинов этой бригады есть большая мотивация, ведь в окруженном Мариуполе в плен попали более 1000 морских пехотинцев.

"Мы хотим обменять их на наших ребят", — сказал полковник о российских пленных.

Газета отмечает, что Виктор Сикоза имеет собственную историю борьбы с российскими оккупантами. В 2014 году он покинул Крым. Если контрнаступление будет успешным, украинская артиллерия возьмет под огневой контроль Крымский перешеек, перерезав российские линии снабжения.

Впрочем, контрнаступление сейчас идет медленно. Президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет не так быстро, как надеялись некоторые союзники, а американские официальные лица заявили, что Украина теряет на минных полях бронетехнику, предоставленную Западом.

"Больше года здесь укреплялся враг. Это (контрнаступление - УНИАН) идет не тем темпом, на который мы рассчитывали", - сказал полковник, когда на фоне ежеминутно раздавались выстрелы артиллерии.

По его словам, россияне подготовили три линии обороны, установили дополнительные бетонные противотанковые заграждения и привлекли резервные войска. Влиять на ситуацию трудно.

"К сожалению, у нас недостаточно высокоточного оружия для поражения целей на большом расстоянии", - сказал полковник, отметив, что его войска все же достигли определенных успехов.

Лейтенант Евгений рассказал изданию, что сбил российский ударный вертолет с помощью противотанковой управляемой ракеты Javelin, что является редкостью для этого оружия, предназначенного для поражения наземных целей. Хотя бригада использует в основном советские артиллерийские системы, ей удалось поразить российские казармы далеко за линией фронта, говорят украинские офицеры. Иногда казармы россиян высчитывают по возмутительным видео самих оккупантов.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинские военные добились некоторых результатов в Донецкой и Запорожской областях с начала контрнаступления. В течение 13 июля ВСУ имели успехи на направлении Белая Гора-Андреевка, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время есть хорошие новости с Мелитопольского направления: там за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км.и продолжают вести наступательные действия. Таким образом, Нацгвардия готовит почву для расширения наступления под Авдеевкой.

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, успешно.

Вас также могут заинтересовать новости: