Женщина искала киллера среди знакомых и даже в сети Интернет.

В Краснодаре (РФ) 81-летняя бабушка искала киллера, чтобы убить местного участкового.

Как сообщает Телеграм-канал "SHOT", баба Люда из Центрального микрорайона "что-то очень жестко не поделила с полицейским из ближайшего отделения". Личное оскорбление бабушки было настолько сильным, что она решила заказать полицейского и начала искать киллера.

"Больше месяца бабушка расспрашивала друзей и знакомых, есть ли у них контакты в криминальном мире, и даже выкладывала объявления у себя в соцсетях (да, она активно пользуется интернетом). За услуги наемного убийцы баба Люда готова была заплатить 1 миллион рублей", - пишет канал.

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Полиция откликнулась на объявление о поиске киллера, встретилась с заказчицей и задержала ее. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству", старушку отправили в СИЗО. Сейчас следствие выясняет, за что она так ненавидела участкового.

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