На кадрах человек, удивительно похожий на Пушилина, танцует на балконе отеля в одной из теплых стран.

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин летом 2022 года отрывался на отдыхе под патриотическую украинскую песню. Тем временем на фронте шли ожесточенные бои. Ежедневно гибли сотни оккупантов и мобилизованных жителей его "республики".

Видео зажигательных танцев Пушилина на балконе отеля одной из теплых стран вечером воскресенья, 4 декабря, опубликовал ряд Телеграм-каналов.

На кадрах видно, что мужчина, удивительно похожий на Пушилина, в компании еще одного мужчины "отрывается" под украинский патриотический трек "Допоможе ЗСУ". На танцы главаря "ДНР", вероятно, потянуло после употребления спиртного, которое тоже видно на видео.

Видео дня

Подлинность видео пока невозможно подтвердить. Сам Пушилин о своем отпуске пока молчит.

Куда исчезал Пушилин?

В конце лета этого года боевик Пушилин неожиданно исчез. Информацией об исчезновении Пушилина сначала поделился "24 канал" со ссылкой на источник в разведке. Затем ее частично подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "глава ДНР" не посетил "концерт на костях" в городе, где должен был появится. И на тот момент никто не знал, куда пропал Пушилин.

12 сентября Пушилин снова появился на публике. "Глава" оккупационной администрации так называемой "ДНР" "засветился" в Донецке. Он записал видеообращение на городской площади Ленина. Вероятно, он исчезал именно для отдыха.

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