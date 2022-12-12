Нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными.

Цели, которые Россия преследует в войне против Украины, не изменились, а их достижение остается маловероятным, считают в британской разведке.

В отчете по состоянию на утро 12 декабря британское ведомство цитирует недавний комментарий пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, в котором он переформулировал основные цели войны, называемой россиянами "специальной военной операцией".

Он назвал одной из главных целей России "защиту" жителей Донбасса и юго-востока Украины и заявил, что есть еще много работы "по освобождению" территорий.

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"Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными. Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Российские военные планировщики, вероятно, по-прежнему стремятся отдать приоритет продвижению вглубь Донецкой области", – констатируют в британской разведке.

Там подчеркивают, что продвижение российских сухопутных войск в ближайшие несколько месяцев является маловероятным, как и достижение заявленных политическим руководством РФ военных целей.

"Однако в настоящее время стратегия России вряд ли достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы", – акцентирует британская разведка.

Цели Путина в войне против Украины

Как констатировал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, развязанная Россией война с Украиной длится уже 10 месяцев, и российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на всех направлениях. Украинские защитники отразили атаку на Киев, отбросили россиян от Харькова в результате контратаки, а затем вытеснили их и из Херсона.

При этом, по мнению аналитиков, Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Речь идет не только об аннексии новых территорий, но и смене режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давления России.

Ожидают, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой. При этом в Офисе президента прогнозируют, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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