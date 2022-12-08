Милли считает, что зимой стоит ожидать наступления ВСУ или армии оккупантов.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли констатировал, что развязання Россией война с Украиной длится уже 10 месяцев, и российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на всех направлениях.

Во время своего выступления на мероприятии Wall Street Journal Милли напомнил, что украинские защитники отразили атаку на Киев, а затем более чем устояли в боях в восточной части страны, в результате контратаки в Харькове отбросили россиян, а затем вытеснили их и из Херсона.

Милли указывает, что на этом фоне РФ наносит атаки по энергетической инфраструктуре. Он называет это попыткой "сломать хребет, сломить волю украинского народа", но подчеркивает, что и это не удается.

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"Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры при проведении военных операций. … Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", – подчеркнул Милли. .

Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, и отметил, что в разгар зимы возможны активные действия на фронте.

"Впереди еще много боевых действий. Но в эту минуту ситуация такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления, действий с обеих сторон в разгар зимы – из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет", – отметил он

Российские атаки по энергетической инфраструктуре

Российский диктатор Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

С начала октября россияне нанесли уже 8 массированных атак энергетической инфраструктуре в Украине, в перерыве между которыми не прекращаются отдельные атаки по украинским населенным пунктам.

Из-за значительных повреждений инфраструктуры по всей стране действуют отключения электричества – плановые, экстренные и аварийные. По информации Министерства энергетики, самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В Офисе президента прогнозируют, что власти Российской Федерации на зиму делают ставки на массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, так что они продолжатся.

Ранее в Кремле уже признали, что обстреливают энергетическую инфраструктуру, чтобы принудить власти Украины к переговорам. А 8 декабря российский диктатор обвинил Украину в том, что российская армия обстреливает критическую инфраструктуру страны.

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