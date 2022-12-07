Он предположил возможный сценарий, по которому столица может остаться без центрального отопления до весны.

В Киеве может произойти "апокалипсис", как в голливудских фильмах, уже этой зимой, если РФ продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Reuters. По его словам, из-за низкой температуры в городе станет невозможно жить.

"Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может произойти "апокалипсис", как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах", - отметил Кличко.

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По его словам, Киев может остаться без центрального отопления до весны. Это при том, что температура воздуха в столице может опуститься до -15 градусов.

"Если электричество и дальше будет отсутствовать, а внешняя температура будет низкой, мы, к сожалению, будем вынуждены сливать воду из зданий. Иначе вода может замерзнуть и нарушить всю водопроводную сеть, а здания будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - пояснил мэр города.

По мнению Кличко, жителям столицы пока нет необходимости эвакуироваться, хотя они должны быть готовы к такому сценарию. Он заверил, что власти города "борется и делает все возможное, чтобы этого не случилось", и призвал подготовить предметы первой необходимости, поскольку в Киеве не хватает мест в пунктах обогрева.

Отключение света в Киеве

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение, а 23-го ноября энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Сейчас все автобусные парки Киева обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автоматические источники энергии, в частности бензиновые и дизельные генераторы на случай длительного блэкаута.

Кличко отметил, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено, а 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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