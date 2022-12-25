По словам пенсионерки, оккупанты гибнут в Украине, потому что "не воспитаны убивать людей".

На российском телевидении не устают удивлять по-настоящему циничными заявлениями относительно войны в Украине. В частности, одна из российских пенсионерок предложила отправлять на фронт больше представителей кавказских национальностей.

Как сообщает Telegram-канал "Ищи своих", пенсионерка в эфире возмутилась, что среди "мобиков" как-то мало кавказцев. Пока ВСУ "минусуют" этнических русских, кавказцы якобы торгуют на рынках.

По убеждению пенсионерки, россияне якобы "не воспитаны убивать человека, а у кавказцев это в крови".

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"Вы посмотрите у нас в республике половина Кавказа здесь молодых мужчин! Почему их не забирают на службу? Кавказцев почему не забирают? Они все стоят, на рынках торгуют, везде... а это же молодые, здоровые ребята. Дело в том, что другие нации – русские там ... татары, башкиры не воспитаны убивать человека, а вот кавказцы, у них это в крови. Их надо на фронт мобилизовать. Вот тогда будет дело быстрее", – заявила россиянка.

На этом поток нелепых заявлений пенсионерки не закончился. Она заявила, что нашла причину огромных потерь РФ в Украине. Оккупанты якобы гибнут сотнями ежесуточно, ведь "не могут в человека стрелять".

"Дело в том, что наши ребята гибнут не от того, что они не могут воевать, они не могут в человека стрелять, вы поймете. Мы не воспитали детей так", - заявила она.

Война в Украине: актуальные потери оккупантов

По состоянию на 25 декабря общие потери РФ в Украине составляют около 102 тыс. 050 человек.

Утром 25 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины отбили атаки российских оккупантов в районе 15 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В частности, враги уже не первый месяц бессмысленно тратят время и силы на штурм "крепости" города Бахмут. Украинские воины прочно удерживают оборону этого населенного пункта.

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