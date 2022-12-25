За минувшие сутки противник нанес пять ракетных и авиаударов по территории Украины

Украинские воины отбили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе.

"За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, погибли мирные люди. Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении Генштабе ВСУ в Facebook.

В Генштабе также подчеркнули, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения же Ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

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Уже не первый месяц российские оккупанты бессмысленно тратят свое время и силы, штурмуя "крепость" Бахмут. Бойцы ВСУ крепко держат оборону города.

Кроме того, по мнению аналитиков, украинские военные вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гауляйтеры сбежала из города.

При этом темп продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось в последние дни, хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рановато.

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