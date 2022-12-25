Силы обороны Киевской области продолжают совершенствовать противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.

В Киевской области тработали противодействие высадке вражеского десанта, сообщает Отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины на противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.

"По легенде противник пытается высадить тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огневое поражение по передовому отряду, который пытался захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий", – сообщил Наев.

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По словам командующего, для того, чтобы осуществить огневое поражение, был проведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водная преграда с помощью ПТС-2 и паромных переправ.

"Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма", - подчеркнул Наев.

Наступление России зимой – что говорят

Накануне в интервью "The Economist" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление", уточнив, что для этого РФ готовит 200 тысяч резервистов.

Это согласуется с мнением главы МИД Дмитрия Кулебы, перед этим отметившего, что Кремль, несмотря на военные поражения, все еще хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.

Западные аналитики считают "крайне маловероятным" захват Киева в случае повторного наступления россиян. В Институте изучения войны объясняют, что российская армия сильно деградировала, а украинцы, наоборот, учли все нюансы предыдущей кампании.

Сейчас многие эксперты уже согласны, что участие Беларуси в войне на стороне Путина – это уже, скорее, вопрос времени.

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