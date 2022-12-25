Также уничтожено пять танков врага.

За минувшие сутки уничтожено 620 российских захватчиков. С 24 февраля украинские военные ликвидировали более 102 тысяч российских оккупантов.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 декабря ориентировочно составляли:

личного состава - около 102 тыс. 050 (+620) человек ликвидировано;

танков - 3011 (+5) единиц;

боевых бронированных машин - 6010 (+16);

артиллерийских систем - 1991 (+3);

РСЗО - 418;

средства ПВО - 212;

самолетов - 283;

вертолетов – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706;

крылатые ракеты - 653;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8);

специальная техника ‒ 178.

Ситуация на фронте по состоянию на 25 декабря - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском Авдеевском направлениях. Пр этом на Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рижовки и ворожбы Сумской области.

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Кроме того, украинские воины отбили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения же Ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

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