Чеченский лидер лет десять не занимался спортом или, действительно, серьезно болен.

После сообщений о тяжелой болезни главы Чечни в социальных сетях появился ролик, на котором Рамзан Кадыров запечатлен во время спортивной тренировки.

На видео, которое обнародовал "Gulagu.net", глава Чечни отжимает гантели, штангу, демонтирует навыки рукопашного боя. В частности, "укладывает на лопатки" мужчину, с которым был в спарринге. Во время занятий лицо Кадырова искажается от якобы большой нагрузки, аналогично реагируют на собственные упражнения другие участники тренировки. В то же время, люди, имеющие опыт подобных тренировок, считают упомянутое видео - обычной "показухой".

"Рамзан Кадыров в очередной раз рассмешил всех новыми фото и видео из спортзала, где он тужится и пыхтит с гантелями 7 кг и 14 кг, которыми разминаются в залах молодые девушки и начинающие подростки. Для кого Рамзан решил снять это и почему он подумал, что вокруг столько идиотов?", — пишет "Gulagu.net".

Отмечается, что любому любителю-спортсмену, не говоря уже о профессионалах, при просмотре этих кадров достаточно минуты, чтобы понять уровень физической подготовки Кадырова.

"Она просто никакая. Это говорит либо о том, что он фактически не занимается спортом и спустился в зал впервые за последние 10 лет для этих съемок, либо о том, что он серьезно болен. В любом случае, очевидно, что затея снять этот ролик провалилась и его авторы выставили Рамзана клоуном и слабаком", — акцентирует ресурс.

При этом подчеркивается: глава Чечни унизил этим "шоу" не только себя, а и тех, кто снят с ним на совместной "тренировке" - этим мужчинам, вероятно, пришлось приуменьшить собственные возможности для ублажения лидера страны.

"Рамзану мало было унизить самого себя. Для "массовки" и достоверности он вынудил в этом фарсе принимать участие спортсменов, которые тоже подыгрывали ему и тужились от гантели 14 кг при том, что регулярно разминаются с весом от 20 кг. Цирк", — констатирует "Gulagu.net".

Что предшествовало

На днях появилась сообщение о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров серьезно болен, и Кремль думает над тем, кем его заменить в случае смерти или потери работоспособности. По данным "Новая газета Европа", в январе 2019 года врачи впервые поставили Кадырову диагноз "некроз поджелудочной железы".

Он не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск из-за "временной нетрудоспособности" и сам объяснил свой отпуск проблемами со здоровьем. Позднее проблемы со здоровьем Кадырова обострялись, а в 2023 году состояние здоровья Кадырова стало топовой темой. Сообщалось, что вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких он увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал трудно говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться и т. д.

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