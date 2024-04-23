Опубликовано видео его тренировки.

У Рамзана Кадырова отреагировали на информацию российских журналистов о том, что он серьезно болен - у него диагностировали некроз поджелудочной железы.

Как пишет пропагандистское РИА Новости, после появления соответствующей статьи помощник главы Чечни опубликовал видео, на котором можно увидеть тренировку Кадырова в спортзале.

"Вечерняя тренировка. Ахмат - сила", - подписал он видео.

Чем болен Кадыров?

Вчера "Новая газета Европа" сообщила, что еще в начале 2019 года Кадырову диагностировали "некроз поджелудочной железы". С тех пор его состояние только ухудшалось. По данным журналистов, ему уже готовят замену.

Напомним, еще прошлой осенью в сети появилась информация о том, что Кадыров впал в кому. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины тогда подтверждали, что он находится в тяжелом состоянии.

В Кремле сказали журналистам, что не будут давать "справок о его состоянии здоровья", на сайте лидера Чечни сообщалось, что он ушел в отпуск.

В сети также сообщали о большом количестве автомобилей приближенных к Кадырову людей на территории Центральной клинической больницы Москвы. У главы Чечни тогда сказали, что он приезжал проведать своего дядю.

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