Турецкий DenizBank начал закрывать валютные счета россиян и списывать комиссию за управление счетом.

Турецкий DenizBank без объяснения начал закрывать валютные счета клиентов из России, а также списывает до $60 комиссии за управление счетом.

Как сообщает российское РИА Новости, в поддержке банка не предоставили никаких объяснений.

"В поддержке банка говорят, что помочь ничем не могут, советуют обращаться в отделение, отмечают, что якобы им пришло такое указание сверху", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в банковском приложении уведомление о списании средств отмечено как "комиссия за управление счетом".

DenizBank и Россия

DenizBank является крупным частным банком в Турции, в настоящее время принадлежит Emirates NBD (ОАЭ). С 2012 по 2019 год он принадлежал и контролировался российским Сбербанком.

Он был одним из пяти турецких банков, подключенных к российской платежной системе "Мир", причем DenizBank, и кгосударственный Halkbank подключились к ней уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако в результате давления со стороны США и ЕС в сентябре 2022 года банк отказался от работы с российскими картами "Мир".

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