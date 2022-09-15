Россияне в Турции уже сейчас могут столкнуться с проблемами при обслуживании банковских карт.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США и ЕС усиливают давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции. Об этом пишет Financial Times.

К российской платежной системе Мир подключены пять крупный турецких банков — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

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Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе Мир уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации издания, Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

"Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети Мир, потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", — отметил один из собеседников издания.

"Нам нужно закрыть лазейки", — отметил другой собеседник FT.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

В то же время, как уточняет российское издание РБК, карты "Мир" работают в Турции в обычном режиме, но клиенты уже сейчас могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков.

"Некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам", — отметили в платежной системе.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

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