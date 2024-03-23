В салоне авто также был паспорт граждан Таджикистана.

Россия организовала погоню за "Рено Симбол" и поймала возможных причастных к теракту в Крокусе, открыв по "террористам" огонь.

Обновлено 10:13 Пропагандистские РИА Новости утверждают, что Путину доложили о поимке 11 человек. "В том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе"", - заявили в Кремле

Ночью перехват организовали в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области. В авто были четверо мужчин. Двоих задержали, двое сбежали в лес, пишут росСМИ.

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Утверждается, что во время стычки одного из мужчин подстрелили - он не остановился по требованию силовиков. Речь идет о 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

"Его ранили. На фото - он в наручниках. Левый глаз у него не закрывается из-за повреждения. Сейчас он находится в больнице на операции", - пишет Shot.

Также сообщается, что при осмотре машины силовики нашли пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорта граждан Таджикистана.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что одного "террориста" поймали на месте, другой попытался сбежать, по машине велась стрельба.

"В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", - указал он.

Теракт в "Крокусе" - США заявили о причастности ИГИЛ

Согласно разведданным спецслужб США, за кровавый теракт, который накануне случился в здании концертного холла Крокус под Москвой, несет ответственность ячейка террористической организации Исламского государство. Об этом написал New York Times, ссылаясь на анонимные источники среди американских чиновников.

Отметим, что в Москве ряд официальных лиц попытался обвинить в убийствах Киев, однако МИД Украины категорически отверг эту мысль. Там заявили, что это запланированная провокация Кремля.

Как известно, в "Крокусе" число жертв прыгнуло за 60 человек, есть более сотни пострадавших. Об этом утром писали росСМИ.

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