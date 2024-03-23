В сети опубликованы кадры, подтверждающие, что потеря уха не была случайностью в процессе силового задержания - его отрезали уже после.

Российские силовики отрезали ухо одному из задержанных по подозрению в совершении теракта в киноцентре "Крокус Сити Холл".

После сообщений о том, что все исполнители теракта были задержаны, российские телеграм-каналы распространили небольшое видео, где показан момент уже после задержания одного из них. На опубликованных кадрах видно, что уже после того, как подозреваемого скрутили, российские силовики ножом отрезали ухо подозреваемого и пытались ему же скормить.

Как пишет российский оппозиционный проект "Медуза", это 30-летний Раджаб Ализаде.

Видео дня

Российские государственные СМИ, в том числе RT и "РИА Новости" опубликовали короткое видео, снятое уже после этого, на котором запечатлен короткий допрос человека с перебинтованной головой и лицом, обильно перепачканным кровью. Утверждается, что это и есть Раджаб Ализаде.

Теракт в Подмосковье: последние новости

По последним данным, в результате расстрела посетителей и последующего пожара в киноцентре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли более 130 человек.

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что террористы якобы связаны с Украиной и снова вспомнил про нацистов.

В то же время все задержанные по подозрению в теракте происходят из стран Центральной Азии. На допросе один из них заявил, что слушал "проповеди", после чего "помощник проповедника" завербовал его на совершение теракта.

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