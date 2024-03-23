Количество жертв нападения "будет расти значительно", сказал губернатор Подмосковья.

Теракт в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл" оброс новыми деталями - стало известно, что число жертв очень серьезно возросло.

Количество жертв теракта увеличилось до 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. "На месте теракта... при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших", - сообщили в Следкоме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв нападения "будет расти значительно", пишет "РИА Новости". Вражеский чиновник объяснил такое утверждение тем, что стартовали работы по разбору завалов в здании.