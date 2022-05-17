Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев озвучил очередную "версию" вторжения в Украину. По его словам, война была "превентивной" и якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.
Об этом Патрушев заявил 17 мая на заседании научного совета при Совбезе РФ, сообщает пропагандистское РИА Новости.
"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", - заявил он.
По словам Патрушева, Россия "была вынуждена превентивно прибегнуть к этой мере" (вторжения в Украину - УНИАН), поскольку "уровень угроз национальной безопасности, пренебрежение интересами нашей страны вышли на уровень, который угрожал самой государственности России и ее существованию".
В то же время он не объяснил, как именно Украина до войны якобы угрожала существованию России.
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Путин во время выступления на параде 9 мая заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.
"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все впустую... Страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы. Нам угрожали вторжением на наши территории, в частности в Крым. Было очевидно, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительную отпор агрессии", - заявил тогда Путин.
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